İshal neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshale iyi gelen besinler...

İshal, yaşam kalitesini düşüren ve toplumda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, sulu dışkılanmaya yol açan ishalin yaz aylarında daha çok görüldüğünü vurgulayarak, 1 günden fazla sürmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Peki ishal neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshale neler iyi gelir? İşte detaylar...

İshal neden olur?

- Metabolik hastalıklar

- Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu tüketimi

- İshal yapıcı gıdalar

- Gıda zehirlenmesi

- Alerji

- Antibiyotik

- Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları

- Barsak enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar

İshalin belirtileri

- Sulu dışkı yapma

- Kusma

- Huzursuzluk

- Karın ağrısı

- Dışkılama sıklığının artması

- Kanla karışık dışkı

İşte ishali kesen besinler

- Yaban mersini

- Beşparmak otu

- Karnıyarık otu tohumu

- Haşlanmış patates

- Muz

- Siyah çay

- Elma Sirkesi

- Yoğurt

- Lahana ve pancar

- Peynir

- Tarhana

- Şekerli su

- Yeşil çay

- Kahve

- Şekerli meyve suları

- Şekerli çay

- Gazoz ve maden suyu