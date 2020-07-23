İshal neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshale iyi gelen besinler...
Toplumda çok sık yaşanan hastalıklardan biri olan ishal, özellikle yaz aylarında daha fazla görülüyor. Peki ishal nelerden kaynaklanıyor? İshale neler iyi geliyor? İshal belirtileri neler? İşte ishal ile ilgili bilinmesi gereken her şey...
İshal, yaşam kalitesini düşüren ve toplumda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, sulu dışkılanmaya yol açan ishalin yaz aylarında daha çok görüldüğünü vurgulayarak, 1 günden fazla sürmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Peki ishal neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshale neler iyi gelir? İşte detaylar...
İshal neden olur?
- Metabolik hastalıklar
- Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu tüketimi
- İshal yapıcı gıdalar
- Gıda zehirlenmesi
- Alerji
- Antibiyotik
- Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları
- Barsak enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar
İshalin belirtileri
- Sulu dışkı yapma
- Kusma
- Huzursuzluk
- Karın ağrısı
- Dışkılama sıklığının artması
- Kanla karışık dışkı
İşte ishali kesen besinler
- Yaban mersini
- Beşparmak otu
- Karnıyarık otu tohumu
- Haşlanmış patates
- Muz
- Siyah çay
- Elma Sirkesi
- Yoğurt
- Lahana ve pancar
- Peynir
- Tarhana
- Şekerli su
- Yeşil çay
- Kahve
- Şekerli meyve suları
- Şekerli çay
- Gazoz ve maden suyu