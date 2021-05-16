İshak Cihangiri, İran cumhurbaşkanı adayı oldu
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 18 Haziran’da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.
Cihangiri, seçimlerde aday olmaya niyeti olmadığını ve buna ihtiyaç kalmamasını ümit ettiğini belirterek, “Aziz kardeşim Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer bazı kişilerin aday olmaması nedeniyle başvuru yaptım. İran reform cephesi, reformistlerin liderleri, samimi şahsiyetleri ve siyasi aktivistlerin teşvikleriyle bu sorumluluğu üstlendim” ifadelerini kullandı.