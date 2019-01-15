İshak Alaton’a ‘hakaret’ cezası

2 yıl önce hayatını kaybeden Yahudi işadamı İshak Alaton hakkında açılan tazminat davasında, gerekçeli karar açıklandı. “Ülkeyi yöneten katiller” ifadesini kullanan Alaton’a verilen 15 bin TL’lik tazminat cezasının vârisleri tarafından karşılanmasına hükmeden mahkeme gerekçeli kararında, şunlar ifade edildi: “Ankara’daki yöneticilerden kast edilenler Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan, Bakanlar ve diğer devlet organlarını oluşturan gerçek kişilerdir. Her Türk vatandaşı bu sözlerden dolayı kendisini aşağılanmış, küçük düşürülmüş hissedip, manevi yönden acı ve ızdırap duyar. TC vatandaşı olan davacının da acı ve ızdırap duyduğu şüphesizdir. Bu nedenle manevi tazminat isteminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” İshak Alaton, Halit Kakınç’ın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Struma olayı ile ilgili yazdığı kitabın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “1942’de ülkeyi yöneten katiller” ifadesini kullanmıştı. Alaton, söz konusu kitaba yazdığı yazıda ise, “ceberut ve despot devlet” ifadesini kullanıyor. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlanmıştı.