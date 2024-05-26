İşgalin 236. gününde Gazze! 26 başlıkta soykırım

Gazze'ye yönelik bombardıman 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, Gazze Hükümeti Basın Ofisi tarafından soykırımın bilançosu açıklandı.

Filistin Diploması Merkezi tarafından haber kurumlarına gönderilen verilerdesoykırımı ortaya koyan bilgiler yer aldı.

Gazze'de, çocuk-kadın gözetmeden insanları katleden İsrail, şehirdeki birçok yağıya da zarar verdi. Siyonist saldırıların Gazze'ye maliyetinin toplam 33 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Gazze Hükümet Basın Ofisi tarafından açıklanan rakamlar şöyle:

Gazze’de şehit ve kayıp sayısı: 45.800

Cenazesine ulaşılabilen şehit sayısı: 35.800

Cenazesine ulaşılamayan kayıp sayısı: 10.000

Yaralı ve sakat kalan kişi sayısı: 80.200

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Şehit olan çocuk sayısı: 15.239

Şehit olan kadın sayısı: 10.093

Hastaneler içerisindeki 7 toplu mezardan çıkarılan şehit sayısı: 520

Şehit olan sağlık personeli sayısı: 493

Şehit olan gazeteci sayısı: 147

Şehit olan sivil savunma görevlisi sayısı: 69

Açlık nedeni ile hayatını kaybeden şehit sayısı: 31

Mağdurların %71'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor!

Gazze'de yerinden edilen kişi sayısı: 2.000.000

Saldırılar sonucu yetim kalan çocuk sayısı: 17.000

Tedavi için seyahat etmeye ihtiyaç duyan yaralı sayısı: 11.000

Kanser tedavisi gereken hasta sayısı: 10.000

Çadır hayatı ve hijyen koşullarından kaynaklı bulaşıcı hastalık vaka sayısı: 1.095.000

Hepatit B virüsü vaka sayısı: 20.000

Hamile kadın sayısı: 60.000

İlaç eksikliğinden risk altındaki kronik hasta sayısı: 350.000

Gazze’de toplam gözaltına alınan kişi sayısı: 5.000

Tutuklanan sağlık personeli sayısı: 310

Adını bildiğimiz tutuklu gazeteci sayısı: 20

Gazze'ye atılan patlayıcı miktarı: 77.000 ton

İşgal tarafından tamamen yok edilen konut sayısı: 87.000

Hasarlı konut sayısı: 297.000

İşgal tarafından yok edilen hükümet binası sayısı: 189

İşgalciler tarafından tamamen yok edilen okul ve üniversite sayısı: 108

Kısmen yok edilen okul ve üniversite sayısı: 313

Tamamen yok edilen cami sayısı: 604

Ağır hasarlı cami sayısı: 200

İşgalciler tarafından hedef alınan ve yok edilen kilise sayısı: 3

Hizmet dışı bırakılan hastane sayısı: 33

Hizmet dışı bırakılan sağlık merkezi sayısı: 55

Hedef alınan ve yok edilen sağlık tesisi sayısı: 160

İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen ambulans sayısı: 130

Hedef alınan ve yok edilen tarihi ve kültürel sit alanı sayısı: 206

Gazze'ye yönelik soykırımın doğrudan mali kaybı: 33 Milyar dolar