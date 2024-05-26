İşgalin 236. gününde Gazze! 26 başlıkta soykırım
Gazze Hükümeti basın ofisi tarafından 236 gündür aralıksız süren siyonist bombardımanın bilançosu 26 başlıkta açıklandı.
Gazze'ye yönelik bombardıman 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, Gazze Hükümeti Basın Ofisi tarafından soykırımın bilançosu açıklandı.
Filistin Diploması Merkezi tarafından haber kurumlarına gönderilen verilerdesoykırımı ortaya koyan bilgiler yer aldı.
Gazze'de, çocuk-kadın gözetmeden insanları katleden İsrail, şehirdeki birçok yağıya da zarar verdi. Siyonist saldırıların Gazze'ye maliyetinin toplam 33 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
Gazze Hükümet Basın Ofisi tarafından açıklanan rakamlar şöyle:
Gazze’de şehit ve kayıp sayısı: 45.800
Cenazesine ulaşılabilen şehit sayısı: 35.800
Cenazesine ulaşılamayan kayıp sayısı: 10.000
Yaralı ve sakat kalan kişi sayısı: 80.200
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Şehit olan çocuk sayısı: 15.239
Şehit olan kadın sayısı: 10.093
Hastaneler içerisindeki 7 toplu mezardan çıkarılan şehit sayısı: 520
Şehit olan sağlık personeli sayısı: 493
Şehit olan gazeteci sayısı: 147
Şehit olan sivil savunma görevlisi sayısı: 69
Açlık nedeni ile hayatını kaybeden şehit sayısı: 31
Mağdurların %71'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor!
Gazze'de yerinden edilen kişi sayısı: 2.000.000
Saldırılar sonucu yetim kalan çocuk sayısı: 17.000
Tedavi için seyahat etmeye ihtiyaç duyan yaralı sayısı: 11.000
Kanser tedavisi gereken hasta sayısı: 10.000
Çadır hayatı ve hijyen koşullarından kaynaklı bulaşıcı hastalık vaka sayısı: 1.095.000
Hepatit B virüsü vaka sayısı: 20.000
Hamile kadın sayısı: 60.000
İlaç eksikliğinden risk altındaki kronik hasta sayısı: 350.000
Gazze’de toplam gözaltına alınan kişi sayısı: 5.000
Tutuklanan sağlık personeli sayısı: 310
Adını bildiğimiz tutuklu gazeteci sayısı: 20
Gazze'ye atılan patlayıcı miktarı: 77.000 ton
İşgal tarafından tamamen yok edilen konut sayısı: 87.000
Hasarlı konut sayısı: 297.000
İşgal tarafından yok edilen hükümet binası sayısı: 189
İşgalciler tarafından tamamen yok edilen okul ve üniversite sayısı: 108
Kısmen yok edilen okul ve üniversite sayısı: 313
Tamamen yok edilen cami sayısı: 604
Ağır hasarlı cami sayısı: 200
İşgalciler tarafından hedef alınan ve yok edilen kilise sayısı: 3
Hizmet dışı bırakılan hastane sayısı: 33
Hizmet dışı bırakılan sağlık merkezi sayısı: 55
Hedef alınan ve yok edilen sağlık tesisi sayısı: 160
İşgal tarafından hedef alınan ve yok edilen ambulans sayısı: 130
Hedef alınan ve yok edilen tarihi ve kültürel sit alanı sayısı: 206
Gazze'ye yönelik soykırımın doğrudan mali kaybı: 33 Milyar dolar
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