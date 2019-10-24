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“İşgali durdurmak için İsrail ürünleri engellensin”

BM'nin Filistin üzerine çalışan insan hakları uzmanı Lynk, İsrail’in Batı Şeria’daki 52 yıllık işgalini durdurmak için İsrail’de üretilen tüm malların yasaklanması çağrısında bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:35
“İşgali durdurmak için İsrail ürünleri engellensin”

Münübe Yılmaz

BM'nin Filistin üzerine çalışan insan hakları uzmanı Lynk, İsrail’in Batı Şeria’daki 52 yıllık işgalini durdurmak için İsrail’de üretilen tüm malların yasaklanması çağrısında bulundu. Özel Raportör olan Michael Lynk, Genel Kurul’un insan hakları komitesine Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun BM’nin yasadışı faaliyetlerle ilgili bir veri tabanını oluşturarak bunu herekese açıklaması gerektiğini dile getirdi. Lynk, dünya ülkelerinin İsrail’e işgalini tamamen sonlandırıp, Filistinliler’in kendi kaderini tayin etmesinin önündeki engelleri kaldırması konusunda baskı yapması gerektiğini belirterek, bunun uluslararası toplum için bir sorumluluk ve yasal zorunluluk olduğunu söyledi.
İsrail’de üretilen ürünleri boykot etmenin, İsrail’in Filistinlilere karşı muamelesini protesto etmenin şiddet içermeyen bir yolu olduğunu söyleyen Lynk, boykot listesinde İsrail Bankaları, süpermarketler, restoranla zincirleri, ulaşım şirketleri, güvenlik firmaları ve pek çok İsrailli uluslararası şirketin olması gerektiğini vurguladı. İsrailli yetkililer boykot önerisini sert bir şekilde eleştirirken, Washington yetkilileri işe İsrail’in yasadışı faaliyetleri için oluşturulacak bir veri tabanı ile ilgili kuşkularının olduğunu dile getirdi. Lynk’in çağrıda bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, daha önce 2017 yılında yayınlanacak olan İsrail yerleşimlerinde iş yapan şirketler hakkında tartışmalı bir raporun yayınlanmasını defalarca ertelemişti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MrtMrt19 sa önce
    Bu adamın dediğini müslümanlar diyemiyor? Yapamıyor! Bir de bunun dediğini diğer gayri müslimler yapar, mücadele ederse bizim durumumuz nasıl açıklanabilir acaba?
  • HizipSavarHizipSavar20 sa önce
    BM BİR KUKLAhiç bir yaptırısı olmayan bir yapı. öyle olmasaydı bm askeri filistine gider ve israili ordan çıkarırıdı.

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