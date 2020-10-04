İşgalden kurtarılan Madagiz'de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Madagiz bölgesinde bayrağını göndere çekti. İşte Ermenistan bayrağının indirilip Azerbaycan bayrağının göndere çekildiği anlar...
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 7'nci gününde Ermenistan işgali altındaki Madagiz ve birçok bölge kontrol altına alındı. İşgalden kurtarılan Madagiz bölgesinde Azerbaycan bayrağı göndere çekti...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün akşam saatlerinde Madagiz bölgesinin kontrol altına alındığını duyurdu. İlham Aliyev, "Azerbaycan ordusu bugün Magadiz'de Azerbaycan bayrağını çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
7 bölge daha kontrol altına alındı
İlerleyen saatlerde Aliyev Azerbaycan ordusunun, Terter ilçesine bağlı Talış köyünü, Füzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çayırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey və Kuyçağ köylerini kurtardığını duyurdu.