İşgalden kurtarılan bölgedeki barajın kapakları 30 yıldan sonra yeniden açıldı

TERTER (AA) - İDRİS OKUDUCU - Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Sugovuşan'ı kurtarmasıyla yaklaşık 30 yıldır susuz kalan Terter Nehri'ne su verilmesi bölgedeki çiftçileri sevindirdi.

Ermenistan, 1991'den bu yana işgal altında tuttuğu Sugovuşan kasabasında bulunan Kızkavuşan Barajı'nın kapaklarını kapatıp, Terter Ovası'na suyun akışına izin vermiyordu.

Ancak Azerbaycan ordusunun 3 Ekim'de kasabayı tamamen kontrol etmesinin ardından barajın kapakları yıllar sonra yeniden açıldı. Suyun verilmesiyle birlikte daha önce kuruma seviyesinde olan Terter Nehri yeniden canlandı.

Terterli çiftçiler, suyun yıllar sonra yeniden gelmesiyle büyük heyecan ve sevinç yaşıyor.

Sugovuşan'dan yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sarıcalı köylüleri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "Artık istediğimiz her şeyi ekeceğiz"

Çiftçilerden Sultan Seferoğlu "Ermeniler, 30 yıldır suyu kapatmıştı. Çok şükür Azerbaycan orayı aldı. Baraj kapakları açıldı ve şimdi su geliyor. Karabağ'da ne ekerseniz biçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Terter Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu belirten Seferoğlu, "Tahıl, arpa, buğday, pamuk ile tüm bostan ürünleri yetişiyor. Azerbaycan'ın buradaki toprağı verim açısından çok ünlüdür. Artık istediğimiz her şeyi ekeceğiz." dedi.

- "Eskiden çok sıkıntı çekiyorduk"

Sarıcalı köyünde 40 dönüm araziye sahip olduğunu ve 41 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Aydın Temuroğlu, daha önce Ermenistan işgali nedeniyle verimli bir tarım yapamadıklarını kaydetti.

"Eskiden su nedeniyle çok sıkıntı çekiyorduk. İstediğimizi ekip biçemiyorduk." diyen Temuroğlu, "Şimdi her şeyi ekebileceğiz. Mesela günde 4 defa su vermemiz gerekirken su sıkıntısı nedeniyle 1 defa sulama yapıyorduk. Mahsulumuz iyi değildi. Pamuk, yonca, tahıl ekmeyi düşünüyorum." dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Hayyam İbrahim da Terter Nehri'nin suya kavuşmasından mutlu olanlar arasında. Ermenistan'ın suyu kesmesi nedeniyle halkın daha önce birçok zorluk çektiğini anlatan İbrahim, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Allah razı olsun. Pamuğun sulanması için gerekli yardımları yapıyordu. Ama 4 defa su vermemiz gerekirken sadece 1 kez sulama yapılabiliyorduk. Su konusunda çok zahmetler çekiyorduk. Şimdi Allah ordumuz ve başkomutanımızdan razı olsun. Bugün suyun kapakları açıldı." dedi.

Azerbaycan'a destekleri vesilesiyle Türkiye'ye de teşekkür eden İbrahim, "Başta Türkiye Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese yardımları dolasıyla teşekkür ediyoruz. Bugün suyumuz da var, halkımız da köyünde yaşıyor." dedi.

Azerbaycan ordusu 3 Ekim'de Terter ilinin Sugovuşan kasabasını işgalden kurtarmıştı.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin "Madagiz" diye adlandırdığı bu kasabanın ismini, tarihi ismi olan Sugovuşan olarak değiştirmişti.