İşgalcilerin "Dehşet Grubu" deşifre oldu: Şiddet listesiyle övündüler!

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere hayatı zindan eden yerleşimcilerin organize saldırıları, bu kez kendi kurdukları dijital platformlarda ifşa oldu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, "Bizden Haberler" isimli grupta paylaşılan eylem listesi, sistematik zulmün boyutunu kanıtlıyor.

CAMİ YAKIP EV KUNDAKLADILAR

Fanatik yerleşimcilerin kendi aralarında paylaştığı "gurur tablosunda" şu korkunç eylemler yer aldı:

26 Filistin köyüne baskın düzenlendi.

2 cami ateşe verildi.

37 Filistinli yaralandı.

16 ev ve 19 araç kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Özellikle Mihmas beldesi ve Mesafer Yatta bölgelerinin hedef alındığı bu saldırıların, dini takvime göre kutsal sayılan bir ay boyunca "kutlama" havasında yapılması dikkat çekti.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK ŞİDDETİ

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetinin kayıtların tutulmaya başlandığı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ekim 2023’ten bu yana artan baskınlarda, İsrail ordusunun fanatik yerleşimcilerle iş birliği yaptığı veya saldırılara göz yumduğu yönündeki eleştiriler ise her geçen gün güçleniyor.