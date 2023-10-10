İşgalciler HAMAS'ın 2 üyesini şehid etti
Filistin direnişçilerinin geniş kapsamlı "Aksa Tufanı" operasyonunun akabinde Gazze'ye hava saldırısını başlatan işgal rejimi HAMAS'ın 2 siyasi büro üyesini şehid etti.
Filistin direnişçilerinin geniş kapsamlı "Aksa Tufanı" operasyonunun akabinde Gazze'ye hava saldırısını başlatan işgal rejimi HAMAS'ın 2 siyasi büro üyesini şehid etti.
İşgal rejimi, Gazze'de hava saldırısıyla gerçekleştirdiği suikastte, HAMAS'ın siyasi büro üyelerinden Zakaria Abu Muammer ve Jawad Abu Shamala'nın şehid etti.
Gazze'de milli ilişkiler ve hayat işlerini Ebu Muammer'in yönettiği, ekonomik işlerden ise şehid Ebu Şamala'nın sorumlu olduğu belirtildi. (İLKHA)