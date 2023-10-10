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Dünya İşgalciler HAMAS'ın 2 üyesini şehid etti
Dünya

İşgalciler HAMAS'ın 2 üyesini şehid etti

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:59:00 -
İşgalciler HAMAS'ın 2 üyesini şehid etti

Filistin direnişçilerinin geniş kapsamlı "Aksa Tufanı" operasyonunun akabinde Gazze'ye hava saldırısını başlatan işgal rejimi HAMAS'ın 2 siyasi büro üyesini şehid etti.

Filistin direnişçilerinin geniş kapsamlı "Aksa Tufanı" operasyonunun akabinde Gazze'ye hava saldırısını başlatan işgal rejimi HAMAS'ın 2 siyasi büro üyesini şehid etti.

İşgal rejimi, Gazze'de hava saldırısıyla gerçekleştirdiği suikastte, HAMAS'ın siyasi büro üyelerinden Zakaria Abu Muammer ve Jawad Abu Shamala'nın şehid etti.

Gazze'de milli ilişkiler ve hayat işlerini Ebu Muammer'in yönettiği, ekonomik işlerden ise şehid Ebu Şamala'nın sorumlu olduğu belirtildi. (İLKHA)

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