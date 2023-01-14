İşgalci Yahudiler Filistinli balıkçılara ateş açtı

İşgalci Yahudilerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentleri açıklarında Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ateş açtığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Gazze'nin Refah ve Han Yunus kentleri açıklarında savaş gemilerine konuşlanan Yahudi askerleri, Filistinlilere ait balıkçı teknelerine gerçek mermilerle ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Haberde, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Yahudi, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de, balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İşgalci Yahudiler diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.