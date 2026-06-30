"İşgalci NATO! Katil Trump! Defol!" eylemi Üsküdar Meydanı’nda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslami Dayanışma Platformu, işgalci zihniyete "Defol" demek için tüm vicdan sahiplerini Üsküdar Meydanı’na çağırıyor.
Müslüman coğrafyaları kan gölüne çeviren emperyalist şer odağı NATO ve onun eli kanlı eski taşeronu ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Ümmet-i Muhammed tek ses, tek yürek oluyor.
İslami Dayanışma Platformu tarafından İstanbul'da organize edilen kitlesel basın açıklaması ve protesto gösterisinde, batının çifte standartlı kirli yüzü bir kez daha ifşa edilecek.
"İşgalci NATO! Katil Trump! DEFOL!"
"İşgalci NATO! Katil Trump! DEFOL!" şiarıyla gerçekleştirilecek eylem 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da Üsküdar Meydanı’nda olacak.