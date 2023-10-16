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Dünya İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!
Dünya

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:58:00 - 2023-10-16 18:13:29
İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının "özgürlük ve onur hakkı ile uluslararası kararlara uygun şekilde başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını istediğini" söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri telefonda görüştü.

Heniyye, Filistin halkının taleplerine dair "Halkımız özgürlük ve onur hakkını, uluslararası kararlara uygun olarak başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan İbrahim de Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

İbrahim, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulmasına ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla bölgedeki ve bölge dışındaki taraflarla birçok temasta bulunduklarını ve adımlar attıklarını belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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