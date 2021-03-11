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Dünya İşgalci İsrail'den Miraç Kandili günü Aksa imamına skandal gözaltı!
Dünya

İşgalci İsrail'den Miraç Kandili günü Aksa imamına skandal gözaltı!

Terör devleti İsrail, Miraç Kandili’ni sabote etmek için Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözlatına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:25:00 - 2021-03-11 10:46:34
İşgalci İsrail'den Miraç Kandili günü Aksa imamına skandal gözaltı!

Kudüs Haftası dolayısıyla artan İsrail zulmü, dün zirve yaptı. Miraç Kandili için düzenlenen programları sabote etmek isteyen işgalciler, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi 7 saat sorguya aldı. Miraç Kandili ve Kudüs Haftası ile ilgili programlarda adı geçen onlarca isim de gözaltına alınarak "Hiçbir etkinliğe katılmayacağım" yazılı bir taahhütname imzalanmaya zorlandı.

İşgalci İsrail, Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği Kudüs'teki Miraç Kandili etkinlikleri öncesinde terör estirdi. İsrail'in ilk adresi Kudüs davasının sembol ismi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri oldu. Şeyh İkrime Sabri, sabah saatlerinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İşgalci İsrail, Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. 7 saat sorguda kalan Şeyh Sabri, "İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahremiyetini ihlal etti" dedi. Miraç Kandili için düzenlenecek programları engellemek isteyen İsrail, programlarda adı geçen onlarca kişiyi de gözaltına aldı.

7 saat sorguda kaldı

İşgalci İsrail polisi 82 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri’yi 7 saat sorguladıktan sonra serbest bıraktı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Şeyh Sabri, şunları kaydetti: "İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahremiyetini ihlal etti. Onlara 'Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Mescid-i Aksa'nın herhangi bir yerinde dini toplantı yapabiliriz' dedim. Suçlamalar geçersiz. Mescid-i Aksa'ya ve Rahmet Kapısı'na ilişkin tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Miraç gecesi için alıkoydular

İkrime Sabri'nin avukatı Hamza Kuteyne, "Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, işgalci istihbarat kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı merkezine götürülen İkrime Sabri'yi tutuklama gerekçesi olarak Mescid-i Aksa'nın Rahme Kapısı'nda yapılacak olan İsra ve Miraç Kandili etkinliğine katılma niyetinde olmasını gösterildi. Bu kanunlara aykırı bir uygulamadır. Sabri ile ilgili gerçekleştirilen bu gözaltı artık zulmün ve kötülüğün zirvesidir" dedi.

Zorla taahütname

İşgalci güçler sadece İkrime Sabri'yi değil, Kudüs Haftası ile ilgili faaliyetlere katılacak herkesi gözaltına aldı. İşgalciler gözaltına aldıkları kişilerden hiçbir etkinlik ya da kampanyaya katılamayacaklarını onaylayan bir taahhüt istediği ve onları belge imzalamalarımı için zorladığı öğrenildi.

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Yorumlar

dost

Allah razı olsun kardeşlerimizden.. Üzerlerindeki zülüm, baskı hiç kalkmadı. Maddi ve manevi kardeşlerimizin yanındayız evel Allah. Rabbim metanet, dayanma gücü, güç, kuvvet ve sabır versin kardeşlerimize......
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