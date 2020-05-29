İşgalci İsrail Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı
Terör devleti İsrail'in stihbarat servisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin ailesinden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek Şeyh Sabri’yi gözaltına aldığını belirtti.
Sabri’nin gözaltı kararını reddettiğini ifade eden söz konusu kişi, İsrail güçlerinin Şeyh’i herhangi bir gerekçe göstermeksizin zorla gözaltına aldığını aktardı.
Aynı kişi, Şeyh Sabri’nin İsrail güçlerince işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürüldüğünü kaydetti.
İşgalci siyonist İsrail rejimi güçleri, ocak ayında eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri’ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası vermişti.