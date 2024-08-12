İşgalci İsrail ordusu yüksek alarmda! Bu gece İran’dan misilleme gelebilir

İran'ın misilleme saldırısını bekleyen terör devleti İsrail'in yüksek alarma geçtiği bildirildi.

Terör devleti İsrail, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kalleş bir saldırıyla şehit etti.

Alçak suikast sonrası İran yönetimi Haniye'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'e misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İşgal ordusu yüksek alarmda

Yaklaşık iki haftadır İran'ın misilleme saldırısını bekleyen Siyonist katillerin yüksek alarma geçtiği bildirildi.

İşgalci İsrail ordusunun önümüzdeki 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarmda olduğu bildirildi.

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Beyaz Saray: Saldırı bu hafta olabilir

İran'ın beklenen saldırısına ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi.

Bölgede yaşananlarla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.

Kirby, İran’ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

"İran 24 saatten kısa sürede İsrail'e saldıracak"

İran'ın İsrail'e yönelik olası misilleme saldırısına ilişkin bir iddia da ABD basınından geldi.

ABD medyası, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde Batılı güçlerin Tahran'a uyarıda bulunmasının ardından İran'ın 24 saatten kısa bir sürede İsrail'e saldırabileceğini ileri sürdü.

İran ordusu misilleme için 'kayda değer hazırlıklar' yaptı

İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, bu ülkenin İsrail'e karşı nisanda düzenlediği saldırı öncesi attığı adımlara benzer şekilde, "kayda değer hazırlıklar" yapıldığı bildirildi.

ABD merkezli Axios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran'ın nisan ayında İsrail'i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.

Ayrıca paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.