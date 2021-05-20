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Dünya İşgalci İsrail, Hamas ile ateşkesi oylayacak!
Dünya

İşgalci İsrail, Hamas ile ateşkesi oylayacak!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Mısır tarafından yapılan ateşkes teklifinin İsrail Güvenlik Kabinesinde oylanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:13:00 - 2021-05-20 21:20:21
İşgalci İsrail, Hamas ile ateşkesi oylayacak!

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağı bildirildi.

Kabul edilirse 24 saatte yürürlüğe girmesi gerekiyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.

KAN'ın haberi adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkes saatini Mısır duyuracak

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.

Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.

İsrail medyası duyurdu! İsrail ve Hamas arasında ateşkes
İsrail medyası duyurdu! İsrail ve Hamas arasında ateşkes

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İsrail medyası duyurdu! İsrail ve Hamas arasında ateşkes

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

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İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

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İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

 

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