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İşgalci İsrail güçleri 6 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:16
İşgalci İsrail güçleri 6 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 6 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

6 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAPİSHANEDE

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 11'i milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:16
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. filistinli
  4. gözaltı

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