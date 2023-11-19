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Dünya İşgalci İsrail Firavun'dan beter çıktı! Camiyi kahkahalar eşliğinde yıktılar
Dünya

İşgalci İsrail Firavun'dan beter çıktı! Camiyi kahkahalar eşliğinde yıktılar

Yeniakit Publisher
2023-11-19 21:16:00 -

Gazze'yi yok etmek için harekete geçen İşgalci İsrail kuvvetleri bir camiyi kahkahalar eşliğinde havaya uçurarak yıktı.

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Gazze'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'deki bir camiye yerleştirdikleri bombaları patlatırken kahkaha attı. Caminin yıkıldığı anları kayda alan İsrail askerleri yoğun tepki çekti.

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