İşgalci İsrail, evini yıktı! Gözyaşlarını saklamaya çalışan çocuk boğazları düğümledi!
İsrail'in hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze'de evi enkaz altında kalan çocuğun birkaç eşyasını toplarken gözyaşlarını saklamaya çalıştığı anlar boğazları düğümledi.
İşgalci İsrail’in saldırısı sırasında yıkılan evinin enkazında kendilerine ait eşyaları alırken gözyaşlarını tutmaya çalışan küçük çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini dağladı.
61'i çocuk 212 Filistinli şehit oldu
İsrail terör devletinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Müslümanlara yönelik soykırımı devam ediyor. 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk 212 Filistinli hayatını kaybetti.
Sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları, huzurevlerini, tarlaları bombalayan işgalci İsrail'in saldırılarında yaşanan drama tüm dünya devletleri sessiz kalırken, bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan çocukların görüntüleri yürekleri dağlıyor.
Enkazın içinde eşyalarını aradı
İşgalci rejim güçlerinin hava saldırısında evi enkaz altında kalan küçük bir çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreğini dağladı. Enkazın içinden sağlam bulabildiği eşyaları alan küçük çocuk gözyaşlarını saklamaya çalıştı.
Netenyahu: Saldırılara devam edeceğiz
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 61'i çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı.