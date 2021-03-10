  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail askerleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Dünya

İşgalci İsrail askerleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kenger toplayan 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:15:00 -
İşgalci İsrail askerleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kenger toplayan 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3'ü kardeş 5 Filistinli çocuk El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta kırsalında kenger toplamaya çıktı.

Kenger toplayan Filistinli çocuklar, Mesafer Yatta yakınındaki yasa dışı Havat Ma'on Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden işgalci yerleşimciler tarafından bölgeden kovuldu.

Daha sonra işgalci Yahudi yerleşimcilerce çağrılan terörist İsrail askerleri, bölgeye gelerek 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, terörist İsrail askerlerinin Filistinli çocukları zorla gözaltına aldığı görüldü. Askerlerin gözaltı sırasında ağlayan Filistinli çocuklara aldırış etmemesi de dikkati çekti.

Öte yandan işgalci İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, çocukların "özel araziye" girdikleri savunuldu.

Açıklamada, askerlerin Filistinli çocukları yakındaki bir polis merkezine götürdüğü ve bir süre sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı
Dünya

İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı

İran'da hükümet Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart Nevruz Bayramı'nda vaka artışını önlemek için kısıtlamaları arttırmayı planladı. Halk ise..
Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!
Dünya

Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarını..
Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti dolayısıyla IKBY tarafından bastırılması planlanan skandal pullara ilişkin açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay