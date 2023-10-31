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Dünya İşgalci hayvanların kaybı artıyor
Dünya

İşgalci hayvanların kaybı artıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:22:00 -
İşgalci hayvanların kaybı artıyor

İşgalci israil ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana cehenneme giden işgalci askerlerinin sayısının 315'e yükseldiği iddia edildi ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu biliniyor.

İşgalci israil ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana cehenneme giden işgalci askerlerinin sayısının 315'e yükseldiği iddia edildi ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu biliniyor.

Şu ana kadar 315 sözde asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran işgalci ordu sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

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