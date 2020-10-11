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Dünya İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 10:00:00 -
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan’dan Azerbaycan topraklarında yer alan Mingeçevir kentine bir Scud balistik füzesinin fırlatıldığını belirtti. Hacıyev, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan’ın Mingaçevir kentine bir Scud balistik füzesi fırlatıldı. Hava savunma güçlerimiz S-300’ler sayesinde füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gece saatlerinde Ermenistan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füzeli saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

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