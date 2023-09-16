İşgalci Ermenistan talan etti! Azerbaycan 28 yıl sonra ihya ediyor

Şehirde yeniden inşa edilen 8 konut, 2 ve 4 kattan oluşacak. Evlerin ve binaların altyapısı ise hazır hale getirildi. Şehirde çoğu tamamlanmış olan 30'dan fazla kamu binası bulunacak. Laçın şehri sınırları içindeki yollar ise 6,8 ve 12 metreye kadar genişletildi. Caminin bulunmadığı şehre ayrıca Haydar Aliyev Vakfı tarafından cami inşası planlanıyor.

Film ve sinema merkezi haline getirilecek

İlk göçün Mayıs ayında başladığı şehirde geri dönüş sürecine paralel olarak buraya taşınan sakinlerin istihdamına yönelik iş yerlerinin inşaatları da sürüyor. Şehirde şu ana kadar restore edilen evlere 234 aile taşınırken, yıl sonuna kadar 970 ailenin Laçın’daki evlerine taşınması planlanıyor. Ayrıca, “Hoçazfilm” film stüdyosunun da inşa edildiği Laçın şehrinin Karabağ’ın film ve sinema merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

“Çalışmalarının ne kadar hızlı devam ettiğini görebiliyoruz”

Karabağ’a “Büyük Dönüş” programı kapsamında Laçın’a artık Azerbaycanlıların yerleştirilmesine başlandığını belirten Bakü Abadlık Hizmeti Sözcüsü Lale Aliyeva, “Kendi topraklarına geri dönen insanların sayısına bakıldığında restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmalarının ne kadar hızlı devam ettiğini görebiliyoruz. Artık 234 restore edilmiş evde bine yakın kişi yaşıyor. Bu sayı her hafta artıyor. Çünkü Laçın şehri her hafta kendi sakinlerini kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) söylediği gibi 970 aile yılın sonuna kadar Laçın’daki evlerine geri dönecek” ifadelerini kullandı.

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"Ermenilerin temeline kadar yıktığı evlerin inşasına başlanacak"

Şehirde yeniden yapılandırma çalışmalarının 2040’a kadar devam edeceğini ifade eden Aliyeva, “Laçın ili çok büyük bir bölgeyi kaplıyor ve 124 köyü vardı. Bu köylerin her birinin yeniden yapılandırması söz konusu. Laçın şehrinin restorasyonu büyük bir süreç. Bu süreç birkaç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada şehre binden fazla kişi taşındı. İkinci aşamada Ermenilerin temeline kadar yıktığı evlerin inşasına başlanacak. Laçın’ın Zerti köyünde çok büyük Agro-Sanayi kompleksi inşa edildi. Zerti köyünde kurulan Agro-Sanayi kompleksinde bine yakın Laçın sakini iş sahibi olacak" diye konuştu.