İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu
KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayından gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Filistin Kızılayı çalışanlarından Ata Cebr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca gönüllüye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.
Cebr, Kızılay çalışanları olarak öncelikle kendilerini sonra da aileleri ve taşıdıkları hastaları korumak amacıyla aşı olduklarını kaydetti.
Aşılama işlemi Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde gerçekleşti.