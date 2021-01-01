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Aktüel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu
Aktüel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:47:45 -
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayı gönüllüleri Kovid-19 aşısı oldu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayından gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Filistin Kızılayı çalışanlarından Ata Cebr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca gönüllüye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.

Cebr, Kızılay çalışanları olarak öncelikle kendilerini sonra da aileleri ve taşıdıkları hastaları korumak amacıyla aşı olduklarını kaydetti.

Aşılama işlemi Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde gerçekleşti.


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