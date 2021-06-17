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Dünya İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 09:28:00 -
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Nablus'taki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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