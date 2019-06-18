İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı? İSG 2019 uzmanlık sınav sonuçları öğrenme

İSG sonuçları, yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları merak ediliyor. Sonuçların dün açıklanması bekleniyordu. Peki, İSG 2019 sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı…

İSG 2019 sonuçları açıklandı mı?

İSG sonuçları, yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Beklenti, sonuçların dün açıklanması yönündeydi. Ancak tahminlerin aksine sonuçlar henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İSG sonuçları 19 Haziran Çarşamba yani yarın açıklanacak.

İSG sonuçları nasıl öğrenilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na ilişkin sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sonuçları öğrenebilecek.