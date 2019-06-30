İsfanbul ile yüzler gülecek

Akit Ekonomi

Gürsoy Grup’un projelerinden İsfanbul’da eğlence, alışveriş, konaklama, yeme içme ve turizm faaliyetleri bir araya geliyor. Kompleks; tema parkı, AVM’si, gösteri sahnesi, Holiday Home & Suites oteliyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda.

Yeni yatırımlar yolda

Gürsoy Proje Geliştirme Grup CEO’su Osman Şentürk, İsfanbul’u çekim alanı haline getirecek önemli yatırımlar yapacaklarını açıkladı. Holiday Home & Suites’te 120 olan oda sayısını 420’ye çıkaracaklarını belirten Şentürk, “Tema park, AVM, designer outlet, kongre ve etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonların yenilenmesiyle İsfanbul dev bir resort halini alacak” dedi. Yeni yatırımlarla komplekse gelen turist sayısını 2 milyondan 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Şentürk, “2019’da açılacak olan metro da İstanbul Havalimanı ile Alibeyköy’ü birleştirecek ve İsfanbul’a akını artıracak” dedi. İsfanbul Tema Park’a da ilgi yoğun. 120 bin metrekarelik bir alana konumlanan ve 7 sene evvel kapılarını açan parkın direktörü Tankut Tonger, “Ziyaretçilerimizin üçte biri yabancı. Yani senede 1 milyon yerli, 500 bin yabancı konuk ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İletişimi artıracak

İsfanbul Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise 100 bin metrekarelik kiralanabilir alanı bulunan AVM’de pek çok marka ve firmanın hizmet verdiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Burayı İsfanbul Resort’ün parçası olarak odağımıza turizmi ve eğlenceyi koymuş bir AVM’ye dönüştüreceğiz. AVM içerisinde alt kat ve üst kat arasında yerleşim planı değişiklikleri yaparak katlar arası geçişleri ve iletişimi artıracağız."