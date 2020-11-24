İSEDAK toplantılarına Kovid-19 gündemi ve iki yeni girişim damga vuracak

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 36'ncı Bakanlar Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla başlayacak. İki gün sürecek toplantılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İslam ülkelerindeki etkilerinin yanı sıra, İSEDAK'ın bu yıl başlattığı iki yeni girişimi olan "Kudüs" ve "Covid Müdahale" programlarında gelinen son durum da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İSEDAK'ın 36'ncı Bakanlar Toplantısı, 25-26 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın yarınki açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek ve iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirecek.

Son yıllarda ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen "Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi" toplantıların ana teması olarak belirlendi. İslam ülkeleri arasında bu alandaki iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla "İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu" gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapılacak bu oturumda, bakanlar, Kovid-19 salgını sonrası çok büyük bir daralma yaşayan turizm endüstrisinde rekabet için girişimciliğin teşvik edilmesi konusunda ülke deneyimlerini paylaşacak ve İslam ülkeleri arasında bu konuda iş birliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak ele alacak.

- Kudüs ve Covid Müdahale programları gündemde

Toplantıda, bu yıl İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından başlatılan iki yeni girişim de masaya yatırılacak.

Bu kapsamda, 2020-2022 yıllarında uygulanması öngörülen Kudüs Programı'nın Filistin'deki ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet etmesi bekleniyor.

İSEDAK Proje Finansman Mekanizması (İPF) altında Filistin'e verilen destekten ayrı olarak başlatılan programın ana hedefleri arasında, Kudüs'ün bir turizm destinasyonu olarak daha iyi tanıtılması, kentteki kültürel miras ile arkeolojik yapının korunmasına katkıda bulunulması, ulusal kültürel kimliğin ve turistik mimarinin rehabilitasyonunun sağlanması ile yerel ve ulusal ölçekte kurum ve kuruluşların kapasitesinin artırılması bulunuyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelere destek olmayı hedefleyen "İSEDAK Covid Müdahale Programı"nda da hazırlıklar tamamlanarak, ekim ayında ilk proje çağrısına çıkıldı. 43 proje teklifiyle üye ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği programla, salgının üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede ihtiyaç analizi çalışmaları, tecrübe paylaşımı ve üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin tedariki için mali destek sağlanması hedefleniyor.

- Kovid-19'un İslam ülkelerine etkileri değerlendirilecek

Ayrıca, İSEDAK çalışma grupları, düzenli faaliyet programlarına ek olarak, haziran-temmuz döneminde çevrim içi olarak gerçekleştirilen 3 istişare toplantısında, Kovid-19 salgınının tarım, turizm ve ticaret sektörleri üzerindeki etkilerini ele almıştı.

Söz konusu toplantılarda, salgının üye ülkelerin turizm, ticaret ve tarım politikaları üzerindeki mevcut ve gelecekteki olası etkileri tartışılırken, üye ülkeler arasında uzmanlık ve iyi uygulamalar paylaşılarak bu konulardaki iş birliği fırsatları görüşüldü. Bu hususların da yarın başlayacak toplantılarda değerlendirilmesi bekleniyor.

- En fazla üyeye sahip ikinci uluslararası kuruluş

İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan ve bakanlar düzeyinde ana karar alma organı olan İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş konumunda bulunuyor.

İSEDAK, 1984 yılından bu yana aralıksız olarak bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirdi. 2013'te hayata geçen İSEDAK Stratejisi ile birlikte teşkilat, kalkınma alanında bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübelerin paylaşılması ve üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılmasını amaçlayan politika diyalog platformu olma niteliğini pekiştiriyor.