  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı
Aktüel

İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı

Toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:00:48 -
İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı online yapıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 36'ncı İzleme Komitesi Toplantısı, 20-21 Ekim'de online olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 36'ncı İzleme Komitesi Toplantısı'nda İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, 25-26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak 36'ncı İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın taslak gündemi de hazırlandı.

36'ncı İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı'na daimi başkan Türkiye'nin yanı sıra, komite üyeleri Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Malezya, Nijerya, Kuveyt, Endonezya, Nijer ve Pakistan temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcileri de iştirak etti.

Toplantının açılış oturumuna, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel başkanlık yaptı. Toplantının ilk gününde gündemdeki konular ve 35'inci İSEDAK Toplantısı'ndan bu yana yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, ikinci gün kapanış oturumu gerçekleştirildi ve toplantı raporu kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor! 30 kişi istifa etti
Gündem

Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor! 30 kişi istifa etti

Gelecek Partisi Bursa Gemlik İlçe Teşkilatı'nda kongre sonrası 30 kişi istifa etme kararı aldı.
Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü
Dünya

Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Brezilya'da koronavirüs aşı denemelerine katılan 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay