İşe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Bir iş yerinde çalışan işçiler kendi isteğiyle işten çıkmakta. Bu şekilde işten çıkanlar kıdem tazminatını alamıyor. Bir de işveren tarafından haklı sebepler yerine sudan sabundan sebeplerden ötürü işten çıkartılan çalışanlar söz konusu olmakta. İşveren tarafından işten çıkartıldığı halde tazminat alamayan çalışanlar yasal haklarını mahkeme yoluyla almakta. Peki işe iade davası nedir? İşe iade davası ne zaman ve nereye açılır? İşe iade hakkı kazanan çalışan kaç gün içinde işe başlamalıdır? İşte işe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir? sorusuna ilişkin detaylar.

İşveren tarafından haklı nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmeyen işçilerin işe iade hakları olmakla birlikte bu haklarının ortaya çıkması için gereken bazı şartlar vardır. İşçinin işe iade davası açabilmesi ve işe iadesini talep edebilmesi için yasada belirtilen şartlar ve diğer tüm detaylar haberimizde.

İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az "30" işçi çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az "6" ay olması gerekmektedir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin geçerli olmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. Fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

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