  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Aldıkça aldıran fiyatlar’ sloganı ile paylaşıldı! Tarım Kredi'de yeni fırsatlar

Tencere tabak geldi çocuk gitti! Görülmemiş indirim çılgınlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri gece yarısı görevden aldı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Fatih Portakal'dan 'CHP' itirafı! İşleri gerçekten çok zor

Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

Dizel araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor, tarih belli oldu

İYİ Parti'de 'bıçak' tartışması: O kan kimin?

Tüm Türkiye boyunun ölçüsünü görecek! Ali Babacan ittifak kararını açıkladı

Dinlene dinlene dövüyorlarmış! Yine seküler hayat, yine kadına dayak

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı
Aktüel İşçiye yargıdan müjde geldi
Aktüel

İşçiye yargıdan müjde geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 19:18:00 -
İşçiye yargıdan müjde geldi

Çalıştığı işyerinde, patronu tarafından sürekli aşağılandığını, görev tanımı dışında işlerin zorla yaptırıldığını öne süren işçiye yargıdan müjde geldi. Bölge Adliye Mahkemesi; işten atılmakla tehdit edilen işçinin mobinge maruz kaldığına hükmetti.

Çalıştığı işyerinde, işveren tarafından sürekli aşağılandığını öne süren işçi, mobinge maruz kaldığını belirterek istifa etti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan davacı işçi, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi. Manifesto niteliğindeki kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleri ile davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilip olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir. Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve temadi eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle davacının uğradığı kişilik hakkı ihlalinin ağırlığı da gözetilerek davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetli görülmemiş, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir."

Dolandırıcılıkta çığır açtılar! 220 TL harcayıp 20 milyon liraya satıyorlar
Dolandırıcılıkta çığır açtılar! 220 TL harcayıp 20 milyon liraya satıyorlar

Aktüel

Dolandırıcılıkta çığır açtılar! 220 TL harcayıp 20 milyon liraya satıyorlar

Türk işi çözüm! Hırsıza karşı inanılmaz önlem
Türk işi çözüm! Hırsıza karşı inanılmaz önlem

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk işi çözüm! Hırsıza karşı inanılmaz önlem

Hırsızlar kıskıvrak böyle yakalandı!
Hırsızlar kıskıvrak böyle yakalandı!

Yaşam

Hırsızlar kıskıvrak böyle yakalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23