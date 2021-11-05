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Gündem İşçisine verdiği maaş, sattığı patates püresiyle aynı
Gündem

İşçisine verdiği maaş, sattığı patates püresiyle aynı

Yaptığı saçma sapan hareketlerle gündeme gelen “sosyete kasabı” Nusret'in, Londra şubesinde çalışacak şefe, menüsünde yer alan patates püresi kadar maaş ödeyeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:35:00 -
İşçisine verdiği maaş, sattığı patates püresiyle aynı

 

Yaptığı saçma sapan hareketlerle gündeme gelmeyi marifet zanneden “sosyete kasabı” Nusret, şimdi de Londra şubesi için verdiği iş ilanıyla büyük tepki çekti. The Sun'un haberine göre Nusret, Londra şubesinde çalışacak şef için saatte 12 sterlin ücret verecek. Şefe teklif edilen söz konusu saatlik ücretin, Nusret'in menüsünde yer alan patates püresi ile aynı olduğu öğrenildi. 

 

 

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