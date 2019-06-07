0553 313 94 23

İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

Muş’ta 1998 yılında işçi olarak başladığı plastik bidon fabrikasında 7 yıl boyunca işçi olarak çalışan Mahsum Özdemir, 2005 yılında satın aldığı fabrikada 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine ise yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 13:01
İşçilik yaptığı fabrikaya patron oldu

Muş’ta 1998 yılında işçi olarak başladığı plastik bidon fabrikasında 7 yıl boyunca işçi olarak çalışan Mahsum Özdemir, 2005 yılında satın aldığı fabrikada 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine ise yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor.


Muş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Yılda 800 ton hammadde işleyen firmanın eski çalışanı Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kayseri, Konya ve Adana illerine de satış yaparak yılda 6,5 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Bölgede tek üretim yapan fabrika olduğunu belirten Muş Plastik Bidon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, 1998 yılında firmada eleman olarak işe başladığını söyledi. Firmadaki ilk görevinin ara depo görevlisi olduğunu anımsatan Özdemir, “İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve işime olan aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. 2005 yılında firma sahipleri bu işi ciddi anlamda yapabileceğimi görünce firmayı bana devrettiler. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından, KOSGEB’ten, İŞ-KUR’dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim. Bugün çalıştırdığım 40 elemanla beraber yine firmamın Doğu ve Güneydoğu’daki ciddi anlamda yükselişi hem işimize olan sadakatimiz hem de ortaklarımla beraber bu işe ciddi anlamda emek sarf etmemizdendir. Ben bunu çok ciddi anlamda kendi hayatımdan örnek olarak gösterebilirim ki bir işe aşık olduğun zaman ve dürüst yaptığın zaman çok ileriye gidebiliyorsun. İşçilikten patronluğa kadar ve firma yetkilisi, firma yöneticiliğine kadar yükselebiliyorsun. Bunu kendi hayatımda örnek olarak gördüm. 7 yıl işçilik yaptım. Geri kalanı da patron olarak sürdürüyorum” dedi.


Fabrikada günlük 2 ton civarında ham madde üretimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin de birçok iline ambalaj sevkiyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, “Fabrikamız şu anda yüzde 75 kapasite çalışıyor. Yılda yaklaşık 750-800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5-7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Ham maddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan dolayı dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik ham madde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100’e çıkarmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti
    1. Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını..
    2. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    3. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    5. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    9. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    10. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    11. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    12. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    13. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    14. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    15. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    16. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    17. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    18. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    19. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    20. Vinç kazasında yeni gelişme
    21. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    22. Tatilciler dönüş yolunda
    23. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    24. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    25. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    26. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    27. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    28. Almanya’da siyasi partilerin..
    29. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    30. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı