İşçilerinin örgütlenme mücaledesi 50. gününde

YENİ AKİT ANKARA

Öz Gıda İş Sendikası, Lezita ile iş ortaklığı bulunan firmalara yönelik yaptığı uyarı eylemleri kapsamında bugün Beşiktaş McDonalds önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada İzmir’de faaliyet gösteren Lezita fabrikasının işçi ve emek düşmanı tutumunu devam ettirdiğine dikkat çekilerek, “Lezita’nın ürünlerini alan ve satan tüm işletmelere açık çağrıda bulunuyoruz. İşçilere yönelik yıldırma amaçlı ve onur kırıcı girişimlerini durdurması için tedarikçiniz Lezita’ya baskı yapın. Lezita’nın hukuk dışı uygulamalarını görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir” ifadeleri kullanıldı.

Eylemleri tüm Türkiye'ye yayarız

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, Lezita örgütlenme sürecine dair şu açıklamada bulundu: “Lezita’nın ürün verdiği McDonald’s firması, işçi haklarına saygı duymayan tedarikçisini uyarmalıdır. 21. Yüzyılda, en temel insan hakkı olan sendikalı çalışma hakkını hiçe sayan firmalarla ticaret yapılması, ilişki geliştirilmesi kabul edilemez. McDonalds gibi dünyanın en büyük restoran zincirlerinden birisinin, işçi hakları konusunda duyarsız davranması beklenemez. Dünyanın birçok ülkesinde, insan haklarına uymayan tedarikçilere yönelik denetleme ve yaptırım gücü kullanan McDonald’s firmasının, Türkiye’deki tedarikçileri konusunda da standartlara uymasını bekliyoruz. Aksi takdirde, sendikal örgütlenme ve emek karşıtı tutumu nedeniyle hem Lezita hem de McDonalds gibi ticari ilişkide bulunduğu firmalara yönelik eylemlerimizi tüm Türkiye geneline yaymaktan çekinmeyeceğiz.”