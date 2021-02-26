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Aktüel İşçilerin kullandığı konteynerde yangın
Aktüel

İşçilerin kullandığı konteynerde yangın

Düzce'de bir fabrikanın bulunduğu alanda işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 20:53:00 -
İşçilerin kullandığı konteynerde yangın

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir fabrikanın bulunduğu alanda işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çimento fabrikasında taşeron firmaya ait, 3 işçinin kaldığı ve yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu konteynerde hasar oluştu. Yangının çıktığı esnada personelin konteynerde olmadığı bildirildi.

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