  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alev alev yandı
Yerel

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alev alev yandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alev alev yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçilerin konakladığı konteyner yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiye işçilerinin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevi derneği seçiminde kavga
Alevi derneği seçiminde kavga

Aktüel

Alevi derneği seçiminde kavga

Seyir halindeki tır alev alev yandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Yerel

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Pendik'te alevler binayı sardı! Kahraman zabıta yaşlı kadını ölümün kıyısından aldı!
Pendik'te alevler binayı sardı! Kahraman zabıta yaşlı kadını ölümün kıyısından aldı!

Yaşam

Pendik'te alevler binayı sardı! Kahraman zabıta yaşlı kadını ölümün kıyısından aldı!

Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yerel

Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23