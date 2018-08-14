THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı

İzmir'de santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 19 kişi yaralanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:10
İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 19 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir termik santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan Ali B. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, midibüsteki işçiler Eser Demir, Cafer Süren, Adnan Yıldız, Ülgen Yılmaz, Eser Demir, Muammer Kurt, Zeynel Şahan, Tarkan Demir, Kürşat Hava, Mehmet Gezgin, Eyüp İndirik, İbrahim Özer, Ozan Suay, Hüseyin Şahan, Mehmet Kandemir, Mert Suay, Tugay Karabıyık, Taner Günay ve Selçuk Oğuz yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Ehliyetsiz olan sürücü Ali B.'nin babasına ait olan aracı, midibüs şoförü Özkan Aldemir'in bir işinin çıkması üzerine kullandığı ileri sürüldü. 

Gözaltına alınan Ali B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:10
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    1. Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    2. 12 üniversite rektöründen ABD'ye kınama
    3. Fahrettin Altun: AK Parti'nin en..
    4. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişinin..
    5. Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi..
    6. Nevşehir'de takla atan otomobil..
    7. Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim..
    8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    9. Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltında!
    10. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    12. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    13. 'Eşime baktılar' diyerek baltayla..
    14. FETÖ'nün sözde 'diyanet sorumlusunun..
    15. BBC duyurdu! Piyasaya Türk Lirası..
    16. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    18. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav..
    19. Kenan Işık’ın sağlık durumunda son..
    20. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?