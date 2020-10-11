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Gündem İşçileri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

İşçileri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi ölürken, 33 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:35:00 -
İşçileri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in Erdemli ilçesinde Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye nakledildi.

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