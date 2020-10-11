İşçileri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi ölürken, 33 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.
Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye nakledildi.