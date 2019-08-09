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İşçilerden HDP’li belediyenin kıyımına tepki

Silopi Belediyesinde işten çıkarılan 20 işçi, kararı protesto için belediyeye ait garajın giriş ve çıkışını kapattı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:47
İşçilerden HDP’li belediyenin kıyımına tepki

HDP'li Silopi Belediyesinde işten çıkarılan 20 işçi, eylem başlattı.

Silopi Belediyesinde çalışan 20 işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler belediye araçlarının park edildiği Dicle Mahallesi'ndeki garajın giriş ve çıkışını kapattı.

İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Başak, dün itibarıyla 20 çalışanın haksız yere işten atıldığını belirterek, "Hiçbir gerekçe göstermeden işten atarak bizi ve ailelerimizi mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:47
  1. Dicle Mahallesi
  2. Silopi Belediyesi
  3. Hdp
  4. protesto

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