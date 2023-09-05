İşçiler 'solcu' CHP'ye karşı ayaklandı! 'Sözünüzü tutun!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak görev yapan 89 işçi, geciken maaşlarını ve kadro taleplerini dile getirmek için “Taşeron zulmüne son verin” yazılı pankart açarak haklarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron olarak Evde Bakım Hizmeti'ni yürüten firmada çalışan 86 personel, kadro talebi ile eylem yaptı. "Taşeron zulmüne son verin" yazılı pankart açan işçiler, "Taşeron çalışmak istemiyoruz", "Direne direne kazanacağız" ve "Evde bakım burada başkan nerede" sloganlarını attı. Kentte yaşayan yaşlı, hasta ve evde bakıma muhtaç kişilere ev temizliği ve kişisel bakım başta olmak üzere birçok konuda destek olunması amacı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan Evde Bakım Hizmetleri personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

'3 AY ARA VERMİŞTİK'

Geciken maaşlarını ve kadro talepleri sorunlarını dile getirmek için eylem yapan işçiler adına Cem Kazım Kaygusuz basın açıklaması yaptı. Kendilerine daha önce kadro sözü verildiğini hatırlatan Kaygusuz, "Haziran ayında genel sekreterimiz ve bürokratlarla yaptığımız görüşme sonucunda bizlere Ağustos ayı içinde İzDoğa toplu sözleşmesine dahil edileceğimiz sözü verilmişti. Bunun üzerine tüm iyi niyetimizle eylemlerimize 3 ay ara vermiştik" dedi. Ağustos ayından bugüne hiçbir olumlu adım atılmadığına dikkat çeken Kaygusuz, "Şimdi de Aralık ayında belediye bünyesine alınacağımız söyleniyor. Bu da bizde haklı bir güvensizlik oluşturdu. Bu yüzden bizler de verilen sözlerin tutulması talebimiz doğrultusunda sesimizi başkanımıza duyurmak adına eylemlerimizi belediye önüne taşımış bulunmaktayız. Verilen sözlerin tutulmadığı ve yazılı bir protokol verilmediği sürece eylemlerimize her gün egemenlik binası önünde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.