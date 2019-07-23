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İşçiler neye uğradığına şaşırdı! Yıkamaya getirilen otomobilin bagajından çıktı

Muğla'da yıkamaya getirilen otomobilin bagajından çıkan ve zehirli olduğu belirlenen yılan karşısında işçiler neye uğradıklarını şaşırdı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:23
İşçiler neye uğradığına şaşırdı! Yıkamaya getirilen otomobilin bagajından çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında yılan olduğunu fark eden işçiler neye uğradıklarını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen işçiler, bir süre otomobilin başında bekledi.

Kaçmasın diye başında beklediler

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinin Gerişburnu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir yıkamacıya getirilen otomobilin bagajında kıvrılmış halde gördükleri yılanı fark eden işçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılanın kaçmaması için otomobilin başında bekleyen işçiler hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparat yardımıyla yılanı yakaladı.

Zehirli olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:23
  1. yılan
  2. İtfaiye ekipleri
  3. Adnan Menderes Bulvarı
  4. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği

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