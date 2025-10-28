İşçiler gibi çalışan karıncaların salgına karşı evlerini yeniden tasarladıkları haberi geldi! Tarihi keşif

İngiliz bilim insanları, karıncaların da hastalık riskini hissettiğinde evlerini "yeniden tasarladıkları" şaşırtıcı bir doğa sırrını keşfetti.

Bristol Üniversitesi araştırmacıları, karıncaların enfeksiyonun yayılmasını önlemek için yuvalarının iç yapısını değiştirdiğini buldu. Giriş alanlarını genişleterek ve kameraları ayırarak böcekler arasındaki doğrudan iletişimi azaltırlar.

Çalışma, phys.org sitesinde yayınlandı ve uzmanlar bunu hayvanlar dünyasında ilk kez gözlemlenen bir durum olarak belirtti. Bilim insanı Luke Leakey'e göre:

"Bu, insan dışındaki bir yaratığın hastalık yayılma riskini azaltmak için çevresini değiştirdiği ilk kez bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumdur," dedi.

Araştırma sırasında, bilim insanları iki gruba ayrılmış 180 işçi karınca gözlemledi. Toprak dolu kaplarda yeni bir yuva inşa ettiler. Bir grup daha sonra mantar sporlarıyla enfekte edildi ve 6 gün boyunca aktiviteleri özel bir mikro-CT tarayıcısı aracılığıyla 3D formatında analiz edildi.

Sonuçlar, karıncaların inşa ettiği "yeniden tasarlanmış" yuvaların enfeksiyon yayılma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi. Bu, onların sosyal bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Uzmanlar, bu keşfin insan toplumu için de bir örnek olabileceğini söylüyor. Özellikle salgınlar sırasında, şehir mimarisi ve topluluk ortamı, risk düzeyinin önemli ölçüde azaldığı şekilde yönetilebilir.

Dokumacı Karıncalar

Karınca işçileri, larva ipeği kullanarak yaprakları birbirine örerek yuva yaparlar. Yırtıcılardan korunduğu ve karıncaların asetik asit üretmek için ihtiyaç duyduğu alt tabaka ve su sağlandığı takdirde koloniler konuk bitkilerde (özellikle mango ağaçlarında) sürdürülebilir. Modern entomolojiye göre: Karınca kolonilerinde konuşma, yönlendirme, haber verme gibi görevleri üstlenen işçiler dişidir. zamin.uz

