İşçi maaşı ödemeyen CHP'li belediye Halk TV'ye para akıtmış!

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV başta olmak üzere birçok yandaş yayın kuruluşuna yüzbinler aktarırken işçilerini paralarını ödemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 18 bin işçi mesai paralarının ödenmemesi nedeniyle yarım gün iş bırakmıştı. İşçilerin isyanına ilişkin açıklamada bulunan belediye, "Sadece maaş farkı gecikti" demişti.

Halk TV'deki bir günlük yayına 700 bin TL!

Bugün ise belediyeyle ilgili bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İZFAŞ ile Halk TV arasında sadece bir günlük yayın için 700 bin liralık sözleşme imzalandığı ortaya çıktı.

Gazete Damga'dan Ercan Öztürk, yazısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalı ayrıntılarıyla anlattı.

Öztürk, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanayi İşleri A.Ş.) 16 Mart 2023 tarihinde “İktisat Kongresi Reklam Ve Tanıtım çalışmaları Kapsamında Halk TV’den Canlı Yayın Hizmet Alımı” bir ihale yaptı. 700 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi davet edildi. İhalenin yapıldığı gün İZFAŞ ile Halk TV arasında 700 bin liralık sözleşme imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi böylece 17-21 Mart tarihleri arasında bir gün Halk TV’den canlı yayın hizmeti satın aldı.

İZFAŞ ile Halk TV arasında yapılan ihaleler sadece 700 bin liralık canlı yayınla sınırlı kalmamış. Bu defa “Marble İzmir Kapsamında Halk TV’de Haber/program Yayın Hizmeti alımı” ihalesi yapılmış. 25 Nisan’da yapılan ihalenin bedeli 120 bin lira. 26 Mart tarihinde yapılan sözleşmeye göre Halk TV, 26-30 Nisan tarihleri arasında bir programını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etmiş. HALK TV, sadece canlı yayın ve programlar karşılığında değil röportajları da parayla satmış. satmamış. İZFAŞ’ın “91ief Ve Terra Madre Anadolu 2022 Tanıtım Ve Reklam çalışmaları “Halk TV Televizyon kanalında kültürpark alanında röportaj ve haber hizmetinin alınması işi” başlıklı ihalesinin tutarı da 200 bin lira olmuş. 23 Ağustos 2022 tarihinde yapılan ihale sözleşmesine göre 9 gün içerisinde Halk TV’nin fuarda haber ve röportaj yapacağının taahhüttü verildi.

İZFAŞ’ın tanıtım haberleri ve reklamlar için anlaşma yaptığı sadece Halk TV olmamış. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında www.haberturk.com, Bloomberght.com internet sitelerinde reklam karşılığı toplam 400 bin liralık anlaşma yaptığı görülüyor. Ayrıcı Oda TV’nin de 2019 yılında İZFAŞ’tan 10 bin liralık reklam anlaşması yaptığı görülüyor.