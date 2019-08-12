İşçi kıyımı için 'bankamatikçi' yalanını kullanan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanların aklıyla alay ediyorlar

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'li Ekrem İmamoğlu yandaşı Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda diğer HDP'li ve CHP'li başkanların 'bankamatikçi' söylemlerini dile getirerek, "Burası belediye. Babamın şirketi değil. Kişisel irade ile şunu işten atın, şunu işe alın dediğim an, şikayet ettiğim insanlar gibi olurum. İşe gelmeyen binlerce kişi tespit ettik. Bu konuyla ilgili soruşturmamız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu açıklaması önümüzdeki dönemde işçi kıyımları yapacağının sinyali olarak yorumlandı. CHP'li Başkan, işe gelmeyen çalışanlar var diyerek, 'Bantamatikçi' bahanesini kullanacağının da işaretlerini verdi.

'3 gün tutanak tutmak yeterli'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Adana İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, 'Bankamatikçi' tabir edilen çalışanların işten hukuken nasıl çıkartılacağını anlattı.

"Bankamatikçi dediğimiz kişiler, 3 gün üst üste yazılacak tutanakla kolaylıkla işten çıkartılır." diyen Av. Öztürk, "Üzerinde aylarca çalışılacak ya da soruşturma yürütülecek bir durum söz konusu değil. Eğer işten çıkartılacak çalışanlar iddia ettikleri gibi işe gelmeden maaş alan kişilerse, onlar için 3 gün üst üste tutanak tutarsınız ve haklı fesih nedeni ile sözleşmeyi feshedersiniz. Dolayısıyla tazminat ödeme yükümlülüğünüz de ortadan kalkar. İşveren burada kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyerek kar da eder. Bunu da bütün hukukçular bilir ama CHP'nin belediye başkanları bir türlü öğrenemediler." ifadelerini kullandı.

Uğur Öztürk, CHP'li İmamoğlu'na şu çağrıyı yaptı:

"Hala işe gelip gitmeyen çalışanlardan bahsetmek utanmazlıktır. İnsanların aklıyla alay ederek aptal yerine koymaktır. Bu başkanların çevrelerinde hukuktan az da olsa anlayan kimse yok mu? Buyursun gelsin. Biz kendisine de hukuki yardıma hazırız. Sayın Başkan için tane tane söylüyorum: Üç gün üst üste işe gelmeyen işçiler için tutanak tutunuz. Etrafınızda tutanak tutabilecek kimse yoksa ben okuma yazma bilen bir arkadaşı size yönlendirebilirim. Tutanağınızı tutar."