0553 313 94 23

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

Yargıtay 22.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:18
İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza attı. Yüksek mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna hükmetti. Kararda, istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceği belirtildi.


2. İş Mahkemesine başvuran bir işçi, iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme,


toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı avukatı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, kararında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Kararda, ’’Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada


sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür’’ denildi.


Yargıtay kararından sonra işçi, yıllık izin ücretini tahsil edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    1. Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    2. Balıkesir polisinden göçmen..
    3. Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    4. Balıkesir’de günlük kiralanan evlere..
    5. Karatay Belediyesinden 8 bin..
    6. ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın..
    7. Kız kardeşinin kazara vurduğu polis..
    8. Teröristler sivillere işkence yapmaya..
    9. Başkan Şeker: "Mut için hayırlı..
    10. Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da..
    11. İnternet kullanımına ebru engeli
    12. Böyle adet görülmedi
    13. PTT’den e-ticaret hamlesi!
    14. FETÖ'yü korkutan FBI dosyası! Örgütte..
    15. Özverili gece bekçileri ödüllendirildi
    16. Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12..
    17. Türk Telekom’da abone sayısı da arttı,..
    18. Başkan Tekin, “Bu yol artık bitmeli”
    19. Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya..
    20. “Türkiye kalkınma olarak burnu..
    21. Adana'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Selçuklular sedef, metal, ahşap ve..
    23. İşçi istifa etse de yıllık izin..
    24. Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı..
    25. Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini..
    26. Harekete geçmek için geç değil
    27. Bunu yapan insan olamaz... Önce..
    28. Merdiven altı yerlerde yapılan tıbbi..
    29. Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
    30. Yurtta hava durumu
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek