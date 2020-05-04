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Aktüel

İşçi emeklisi maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:52:01 -
İşçi emeklisi maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 78 yaşındaki işçi emeklisi Emrullah Başaran, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşıyla destek verdi.

Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olunca destek olmaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Başaran, Vefa Sosyal Destek Birimini arayarak yardım talep etti.

Başaran, Vefa Sosyal Destek Biriminden gelen görevlilere maaşından ayırdığı 1100 lirayı verdi. Görevliler teslim aldıkları parayı bankada bağış hesabına yatırdı.

Başaran, "Hastalık ortalığı kötü etti. Yardıma ihtiyacı olan çok insan var. Ben de emekliyim ama karınca kararınca destek olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılmak istedim." dedi.

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