‘İşçi’ diyerek geldiler lüks araçlarıyla gittiler! CHP provokatörlere adres verip kaçtı

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CHP’nin 1 Mayıs işçi Bayramı provokasyonu sürüyor. İstanbul Valiliğinin açıkladığı alanlarda değil de kendi başlarına yürüyüş yapmayı planlayan CHP ve arka bahçesi konumundaki sendikalar Taksim’de ısrar ediyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken Saraçhane’de de polis ekipleri barikat kurdu.

CHP lideri Özgür Özel ve partili yöneticiler, DİSK’in tüm ısrarlarına rağmen Saraçhane’de Bozdoğan Kemerinin önüne kurulan polis barikatını işaret ederek provokasyonun fitilini ateşleyerek lüks araçlarına binip gittiler. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘ben kefilim’ diyerek kefil olduğu sol marjinal gruplar, yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümelerine izin vermeyen güvenlik güçlerine tekmelerle, taşlarla ve sopalarla saldırdı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU PROVOKE ETTİ

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde liderlik yapmaya çalışan Özgür Özel, ‘ben kefilim’ diyerek günlerdir Taksim provokasyonu peşindeydi. Sendika ve teşkilat üyelerini sabahın erken saatlerinde yollara döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sendikalarla beraber saat 10.00'da Saraçhane'ye geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burada toplanan kalabalık önünde provoke edici açıklamalarda bulunan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümesi beklenirken DİSK’in tüm ısrarlarına rağmen lüks marka araçlarına binip alandan ayrıldılar.

(İmamoğlu ile Özel'in konuştukları ve kitleyi yönlendirdikleri yer)

CHP’li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla Saraçhane'den Taksim meydanına yürüyüşe geçmek isteyen bir grup provokatör polise sopalar ve sopalarla saldırırken galiz küfürler etti.

Konuyla ilgili sosyal medya platformu X’ten paylaşım yapan Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, “şovları bitti lüks araçlarına binip gittiler” dedi. Tolgahan Erdoğan, ŞOV BİTTİ DAĞILIN. Bütün örgüte mesaj atıp sabahın saat 07.00 sinde Saraçhane yollarına döktüler. Taksim'e kadar yürüyeceğiz deyip, Bozdoğan Kemerine kadar dahi yürüyemediler. O koca adamlar, siyah Audi’lerine binip çekip gittiler. Size de seyretmesi kaldı. DİSK'in Bütün ısrarına rağmen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer Saraçhane Meydanından ayrıldı” açıklamasında bulundu.