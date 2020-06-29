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Ekonomi

İşçi çıkarma yasağında emeklilik için işten çıkılır mı?

İşçi çıkarma yasağında emekli olunur mu? Koronavirüs nedeniyle işçilerin işten çıkartılması yasaklandı. İşten çıkarma yasağı ve buna bağlı getirilen düzenlemelerin süresi 17 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Peki işçi çıkarma yasağında emeklilik için işten çıkılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:44:00 - 2020-06-29 17:44:51
İşçi çıkarma yasağında emeklilik için işten çıkılır mı?

İşçi çıkarma yasağı devam ederken emekli olursam bana ve iş yerime ceza gelir mi? Çalışanların kendi iradesiyle işten ayrılmaları hâlinde kendilerine ve işverene ceza gelmez. Bu duruma emeklilik de dahildir. Emeklilik şartlarınız dolmuşsa işçi çıkarma yasağı devam ediyor olsa bile istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olmanız nedeniyle işten ayrılmanızda, diğer bir deyişle iş sözleşmenizi bu gerekçe ile sona erdirmenizde sakınca yok. İş sözleşmeniz sizin tarafınızdan sona erdirilmiş olacağından, işveren hakkında ceza gerektiren bir durum oluşmaz.  

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