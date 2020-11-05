  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İşbir Yatak'tan Türk Kızılay'a destek
Aktüel

İşbir Yatak'tan Türk Kızılay'a destek

İşbir Holding Üst Yöneticisi Metin Gültepe: - "Türk Kızılay'ı ile uzun yıllardır olan birlikteliğimiz bugün olduğu gibi ileride de pek çok iyiliğe kapı aralayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:20:38 -
İşbir Yatak'tan Türk Kızılay'a destek

İSTANBUL (AA) - İşbir Yatak, sosyal yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılay Altındağ Şehit Önder Sosyal Hizmet Merkezi'ne yatak ve uyku ürünleri teslimini gerçekleştirdi.

İşbir Yatak açıklamasına göre, firma, sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Kızılay'ına da yardımda bulunan İşbir Yatak, Altındağ Şehit Önder Sosyal Hizmet Merkezi'ne yatak ve uyku ürünleri teslimini gerçekleştirdi. Ankara dışından gelen ihtiyaç sahiplerinin kaldığı merkezde, tüm yatakların yenilenmesi ve yastık, baza, başlık, komodin temini gibi desteklerle uyku için gerekli iyileştirmeler sağlandı.

Açıklamaya göre, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri Nurben Kendirli, Filiz Bozdemirci ve Ankara Şube Müdürü Selma Maden, yapılan yardım kapsamında İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe'yi İşbir Sünger'deki makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding CEO'su Gültepe, iyiliğin çoğalması ve yardımların ihtiyaç sahipleriyle buluşması adına naçizane bir destekte bulunmak istediklerini aktardı.

Gültepe, "Her zaman diyoruz, zenginliklerimiz paylaştıkça çoğalır. Böyle bir iyiliğe vesile oldukları için ülkemizin bir gururu ve hepimizin ortak paydası olan Türk Kızılay'ına teşekkürlerimi sunuyorum. İşbir Holding olarak, girebileceğimiz her sorumluluğun altına girmekten onur duyarız. Bu anlamda, ülkemiz ve dünyamız için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya da hazırız. Türk Kızılay'ı ile uzun yıllardır olan birlikteliğimiz bugün olduğu gibi ileride de pek çok iyiliğe kapı aralayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kendirli ise şunları kaydetti:

"Bizler Kızılay olarak, elimizden geldiği kadar tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ancak ülkemizin de ihtiyaç sahipleri için dayanışmaya ve birlik olmaya ihtiyacı var. Bu anlamda, yapılan bu kıymetli hareket için başta İşbir Yatak yönetimine ve Sayın Metin Gültepe'nin nezdinde tüm İşbir Holding ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra şirketlerimizin yapacakları destekler de iyiliğin çoğalması ve güçlenmesi adına oldukça önemli. Ancak yapılan yardımlar çoğaldıkça, birbirimize destek oldukça bir şeyler başarabiliriz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
Dünya

Kulisleri hareketlendiren sözler! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak payd..
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi
Ekonomi

Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi

Borcu olan milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevirmişti. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay