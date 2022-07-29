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Siyaset İşbilmez Mansur Ankaralı yaşlı ve engellileri rezil etti! 'KOAH hastasıyım, merdiven çıkamıyorum'
Siyaset

İşbilmez Mansur Ankaralı yaşlı ve engellileri rezil etti! 'KOAH hastasıyım, merdiven çıkamıyorum'

Ankara Metrosu'nun Keçiören Kuyubaşı durağında yaşlı ve engellilerin kullandığı arızalı asansör aylardır tamir edilemedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 19:01:00 - 2022-07-29 19:20:08
İşbilmez Mansur Ankaralı yaşlı ve engellileri rezil etti! 'KOAH hastasıyım, merdiven çıkamıyorum'

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyelerin işbilmezliği İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşı rezil etti.

Yaşanan arıza haberleri ile gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB metrosunun yanı sıra CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB metrosu da arızalarla gündeme geliyor.

'KOAH hastasıyım'

Keçiören ilçesindeki Kuyubaşı durağında yaşlı ve engellilerin kullandığı asansör iki ay önce arıza yaptı.

Yeniden arızalanan asansör, yaşlı ve engelliler mağdur etti.

Asansör malzemesinin yurt dışından getirildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, asansör girişine, "Sayın yolcularımız, ekipmanımız geçici süre ile servis dışıdır. Tamiri için gereken malzeme yurt dışından temin edilmekte olup tedariki 6-8 hafta sürmektedir." notunun olduğu pankartı astı.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan 75 yaşındaki ilçe sakini, "Ben 75 yaşındayım. Bugün o yüksek merdivenleri nasıl çıkarken çok zorlandım. KOAH'ım var. Lütfen yetkililer mağduriyetimizi gidersinler. Bu asansör 2 ay önce de aynı arızayı verdi, aynı afişi astılar." dedi.

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